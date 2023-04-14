Video Haber Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil
Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil

Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil

14.04.2023 | 16:23

Hilal Kaplan'ın 14.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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