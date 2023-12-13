Hindistan parlamentosunda bir kişi milletvekilleri tarafından tekme tokat dövdü
Hindistan parlamentosunda milletvekili sıralarına atlayan kişi, milletvekilleri tarafından tekme tokat dövüldü.
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