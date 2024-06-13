Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kocaeli Başiskele ve Derince ilçelerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı serbest kaldı, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.