Video Haber Hüseyin Yayman: "6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü" | Video
Hüseyin Yayman:

Hüseyin Yayman: "6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü" | Video

04.02.2025 | 16:51

AK Parti Hatay Milletvekili Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde bölgede ve Hatay'da yapılanlar hakkında TBMM’de konuştu.

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