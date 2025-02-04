Hüseyin Yayman: "6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü" | Video
AK Parti Hatay Milletvekili Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde bölgede ve Hatay'da yapılanlar hakkında TBMM’de konuştu.
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