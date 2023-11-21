Husiler, Kızıldeniz’de kargo gemisine el koyduğu anlara dair görüntüleri yayınladı
Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.
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