Video Haber Husiler, Kızıldeniz’de kargo gemisine el koyduğu anlara dair görüntüleri yayınladı
Husiler, Kızıldeniz’de kargo gemisine el koyduğu anlara dair görüntüleri yayınladı

Husiler, Kızıldeniz’de kargo gemisine el koyduğu anlara dair görüntüleri yayınladı

21.11.2023 | 00:30

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.

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