İBB soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi | Video 28.04.2025 | 12:58 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 52’ye yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, ikinci dalgada 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon ilk aşamada 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Devam eden operasyonlarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükselirken, dün firari durumda aranan şüphelilerden Erkan Şimşek de gözaltına alındı. Son operasyonda gözaltına alınan Şimşek'le birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 52'ye yükselmiş oldu. Dün gözaltına alınan Erkan Şimşek, İETT otobüslerinin bakımları ile ilgili usulsüzlüklerden sorumlu tutuluyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 52 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ifadeleri pazar gününden itibaren alınmaya başlanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.