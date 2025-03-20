İBB'de yolsuzluk nasıl yapıldı? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? | Video

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bundan sonraki süreç merak konusu oldu. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.