İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, İBB tarafından bugün yapılan ulaşım zam teklifiyle ilgili, "Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin" dedi.
"SİZ BU ZAMLA KİMİ SÜBVANSE EDECEKSİNİZ?"
Ulaşımın yerel yönetimlerin en asli görevlerinden biri olduğunu belirten Gökkuş, "Belediyelerin sorumluluğu, vatandaşına konforlu, güvenli, erişilebilir ve en uygun şartlarda toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için de belediyelerin yapması gereken şey bellidir. Toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmek. AK Parti döneminde bu hep böyle olmuştur. Maliyetler vatandaşa yüklenmemiş, belediyenin imkanlarıyla karşılanmıştır. Bugün yapılmak istenen zam ise, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür. Buradan açıkça soruyoruz. Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT'yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi? İBB yönetimine çağrımız nettir. İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Biz, AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video 11.09.2025 | 09:13
