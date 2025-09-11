İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video 11.09.2025 | 09:13 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, İBB tarafından bugün yapılan ulaşım zam teklifiyle ilgili, "Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti İBB Meclis Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulaşım zammı teklifine tepki göstererek, konuya ilişkin açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Başkan Vekili Faruk Gökkuş, İBB yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yapılan zam teklifinin hiçbir matematiksel veriye ve hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığını belirten Gökkuş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Eylül bugün toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle meclise gelmiştir. Biz, İBB AK Parti Grubu olarak, bu teklifle ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğunu düşünüyoruz. İstanbul'da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır. Toplu ulaşım ücretleri, üç parametreye göre belirlenir, asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025'te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur" dedi.Ulaşımın yerel yönetimlerin en asli görevlerinden biri olduğunu belirten Gökkuş, "Belediyelerin sorumluluğu, vatandaşına konforlu, güvenli, erişilebilir ve en uygun şartlarda toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için de belediyelerin yapması gereken şey bellidir. Toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmek. AK Parti döneminde bu hep böyle olmuştur. Maliyetler vatandaşa yüklenmemiş, belediyenin imkanlarıyla karşılanmıştır. Bugün yapılmak istenen zam ise, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür. Buradan açıkça soruyoruz. Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT'yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi? İBB yönetimine çağrımız nettir. İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Biz, AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.