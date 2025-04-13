Video Haber İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada toplam 52 şirkete kayyum atandı | Video
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada toplam 52 şirkete kayyum atandı | Video

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada toplam 52 şirkete kayyum atandı | Video

13.04.2025 | 08:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan, 28 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketleri de bulunuyor.

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İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde dosya şüphelisi 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı. Yine şüphelilere ait 28 şirkete de denetim kayyumu atandı. Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketleri de bulunuyor.
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