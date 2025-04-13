İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada toplam 52 şirkete kayyum atandı | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan, 28 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketleri de bulunuyor.
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