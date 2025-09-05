İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
