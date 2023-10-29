İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 29.10.2023 | 09:08 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir.

Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet'imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var.Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye. Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.