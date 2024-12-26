İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla gerçekleşti | Video
ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla tamamlandı. Füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" diye yazılırken, ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici, “Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
"GÜÇ BİRLİĞİ İLE TAM BAĞIMSIZ MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici'de paylaşımında ise, "AKINCI TİHA'dan yapılan test atışında İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzemiz hedefini tam isabetle vurdu. Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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