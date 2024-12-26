Video Haber İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla gerçekleşti | Video
İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla gerçekleşti | Video

İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla gerçekleşti | Video

26.12.2024 | 15:33

ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla tamamlandı. Füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" diye yazılırken, ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici, “Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
BAYKAR tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze atış testini gerçekleştirdi. Test başarı bir şekilde sonuçlanırken "TCG Anadolu'ya selam olsun" diye yazılırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "TV Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi | TV Seeker-Headed UAV-122 Supersonic Missile Firing Test" ifadelerini kullandı.

"GÜÇ BİRLİĞİ İLE TAM BAĞIMSIZ MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici'de paylaşımında ise, "AKINCI TİHA'dan yapılan test atışında İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzemiz hedefini tam isabetle vurdu. Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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