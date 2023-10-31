İngiliz şarkıcı Roger Waters’den İsrail soykırımına tepki: Çocukları öldürmeyi bırakın!

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın İsrail zulmüne tepki gösterdiği açıklamaları geçtiğimiz günlerde yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı Roger Waters, bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve İsrail soykırımına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, ‘Çocukları öldürmeyi bırakın’ ifadelerini kullandı. İşte Roger Waters’ın o açıklamaları!