İngiliz şarkıcı Roger Waters'den İsrail zulmüne tepki

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın İsrail zulmüne tepki gösterdiği açıklamaları yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ''İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" ifadelerini kullandı. İşte Roger Waters'ın o açıklamaları!