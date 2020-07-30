İnternette bizi nasıl gözetliyor? Yerli sosyal ağ neden önemli? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Google... | Video

İnternette sosyal medya ağları kişisel özel verilerimizi nasıl çalıyor? Sosyal medya şirketleri Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi uygulamalar ve Google kişisel özel verilerimizi neden çalıyor? Yerli ve milli sosyal ağ neden tok? Yerli ve milli sosyal medya kurulması neden önemli? Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol, canlı yayında; Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Google gibi şirketlerin kişisel özel verilerimizi nasıl çaldığını ve yerli ve milli bir sosyal medyanın neden önemli olduğu konusunda yorumlarda bulundu...