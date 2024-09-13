Video Haber İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı'
İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı'

İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı'

13.09.2024 | 10:39

Roketlerin vazgeçilmez parçası olan ve yurtdışından ithal edilen Uçuş Kontrol Kartı, Elazığ İpek Yolu Roket Takımı tarafından yerli ve milli olarak üretilmeye başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde 2021 yılında kurulan İpek Yolu Roket Takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEKNOFEST'te Türkiye 2 ve 3'üncülüğünün yanı sıra birçok başarı elde eden takım, son olarak roketlerde kullanılan ve ithal edilen SkyLogıc Uçuş Kontrol Kartı'nı geliştirdi. SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı Roketsan tarafından askeri standartlar altında yapılan 8 farklı teste tabi tutularak onaylandı ve TEKNOFEST'in yayınlamış olduğu Ticari Uçuş Kontrolü Bilgisayarları Listesi'nde yerini aldı. Bu çerçevede ürün ilk olarak çalışmalarını sürdüren 100 roket takımına hediye edildi.


Ürün hakkında bilgi veren Mekatronik Teknikeri Beytullah Türk, " İpekyolu Roket Takımı 2021 yılından beri TEKOFEST'lere hazırlanıyor. Bu alanda Türkiye 2 ve 3'üncülüğü, en iyi takım ruhu, en iyi sunum ödüllerimiz bulunmaktadır. Yarışmaya hazırlandığımız yıldan itibaren uçuş kontrol kartı üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Takımların en çok zorlandığı kısımlardan bir tanesi uçuş kontrol kartlarını yurtdışından temin etmek oluyordu. Bizde bu alanda kendi üretmiş olduğumuz özgün uçuş kontrol kartımızı ROKETSAN testlerine tabi tuttuk. Bu kartı ticari hale getirmek için çalışmalarda bulunduk. ROKETSAN testlerinden başarıyla geçen SkyLogic ticari uçuş kontrol kartımız onaylandı. ROKETSAN'ın listesine 9. sıradan girdi" dedi.


"Uçuş kontrol kartı, roketlerin beyni olarak geçiyor"
Türkiye'de bunu başarabilen tek roket takımı olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Türk, "Diğer kalan 8 firma yurtdışından temin etmek zorunda kalıyor. Bu konuda İl Özel İdaresi bizlere çok büyük destekte bulunarak üretmiş olduğumuz SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı'nı 100 takıma ücretsiz olarak hediye etmek istedi. Ticari uçuş kontrol kartı, roketlerin beyni olarak geçiyor. Roketlerin ayrılma sistemlerini, yüksekliklerini, verilerini olmak üzere tüm hepsini bu kart üzerinde toplaması gerekiyor. Roketlerde olmazsa olmaz kartlardan bir tanesidir. Hem özgün olarak yapılabiliyor hem de ticari olarak bulunmak zorundadır. Bizde bu kapsamda diğer 100 roket takımına ücretsiz olarak gönderdik" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İpek Yolu Roket Takımı’ndan yerli ve milli ’Uçuş Kontrol Kartı’ 02:23
İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı' 13.09.2024 | 10:39
Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız 04:23
Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız 13.09.2024 | 10:06
İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi İstanbul’da! | Video 05:58
İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'da! | Video 13.09.2024 | 09:13
Mercek-25 operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 01:00
“Mercek-25” operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 13.09.2024 | 08:33
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10’a yükseldi 03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
MSB: Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi | Video 09:34
MSB: “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi” | Video 12.09.2024 | 12:37
Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile görüştü | Video 02:18
Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile görüştü | Video 12.09.2024 | 11:29
50 ilde uyuşturucuya yönelik Narkoçelik-38 operasyonları: 316 şüpheli yakalandı | Video 01:00
50 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-38” operasyonları: 316 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2024 | 08:36
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişiye ait detaylar! 09:58
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişiye ait detaylar! 12.09.2024 | 08:33
VAV TV’de konuşan Prof Dr. Demirli: Laik eğitimin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar 01:34
VAV TV'de konuşan Prof Dr. Demirli: Laik eğitimin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar 11.09.2024 | 21:21
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı... 22 şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek 14:01
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı... 22 şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek 11.09.2024 | 20:01
Başkan Erdoğan’dan barış mesajı: Kırım’ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi | Video 03:13
Başkan Erdoğan’dan barış mesajı: "Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi" | Video 11.09.2024 | 14:03
Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu 09:29
Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu 10.09.2024 | 22:44
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı 01:42
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı 10.09.2024 | 20:00
Ordu’da babaanne 2 yaşındaki torununu balkondan attı: İşte kan donduran anlar! 00:15
Ordu’da babaanne 2 yaşındaki torununu balkondan attı: İşte kan donduran anlar! 10.09.2024 | 18:44
Irak’ın Kuzeyinde Mehmetçikle bir gün... Teröristlerin girilemez dedikleri inleri yerle bir edildi! | Video 11:02
Irak'ın Kuzeyinde Mehmetçikle bir gün... Teröristlerin girilemez dedikleri inleri yerle bir edildi! | Video 10.09.2024 | 15:56
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu | Video 26:27
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu | Video 10.09.2024 | 14:49
MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz | Video 00:25
MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz | Video 10.09.2024 | 12:18
Çember-22 operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video 00:42
"Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video 10.09.2024 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA