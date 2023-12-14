İşgalci İsrail ordusu, cami basıp Yahudi duası okudu! Filistin'den kınama: İğrenç bir suç
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.
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