İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti.