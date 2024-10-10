İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten 'Büyük İsrail' itirafı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş “Büyük İsrail” tasviri, sosyal medyada gündem oldu.