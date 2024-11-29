İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'den TBMM'de 'Çav Villa, Çal Villa' yorumu
AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM'de şarkıcı Suavi'nin Bodrum’da lüks villa inşaatları için 80 adet ağaç kesimini eleştirerek, "Mesele Gezi Parkı’ndaki üç-beş ağaç mı, yoksa Bodrum’da kesilen 80 ağaç mı?" dedi. Arzen, Çav Bella şarkısını 'Çav Villa, Çal Villa' şeklinde uyarlayarak söyledi...
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