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İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'den TBMM'de 'Çav Villa, Çal Villa' yorumu

İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'den TBMM'de 'Çav Villa, Çal Villa' yorumu

29.11.2024 | 09:12

AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM'de şarkıcı Suavi'nin Bodrum’da lüks villa inşaatları için 80 adet ağaç kesimini eleştirerek, "Mesele Gezi Parkı’ndaki üç-beş ağaç mı, yoksa Bodrum’da kesilen 80 ağaç mı?" dedi. Arzen, Çav Bella şarkısını 'Çav Villa, Çal Villa' şeklinde uyarlayarak söyledi...

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