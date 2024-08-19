Video Haber İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti

19.08.2024 | 23:35

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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