İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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