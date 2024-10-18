İstanbul’da FETÖ operasyonu… Sözde öğrenci evleri sorumlusu yakalandı

FETÖ’nün Güncel Yapılanması içerisinde Öğrenci Evleri’nden sorumlu olduğu ve Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen sözde “Öğrenci Abisi” operasyonla yakalandı ve tutuklandı.