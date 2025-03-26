Video Haber İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek? | Video
İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek? | Video

İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek? | Video

26.03.2025 | 06:48

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını değerlendirdi. Yavuzaslan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla başladığı konuşmasında, kamuoyunun asıl konudan uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti. İstanbul’da kaybolan 560 milyar TL’nin sorgulanması gerekirken, tartışmaların farklı yönlere çekildiğini vurgulayan Yavuzaslan, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı cesaret hapı mı yuttu ki bu soruşturmayı başlattı? Hukuksal olarak bunu sormamız lazım.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın “Yolsuzlukları neden savunamıyorsunuz?” sözlerini hatırlatan Yavuzaslan, iddianame tamamlanıp gizlilik kararı kalktığında savunma yapanların bu yükün altında ezileceğini söyledi. “Ufak bir paradan bahsetmiyoruz” diyen Yavuzaslan, sürecin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasına dönüşme ihtimaline dikkat çekti. CNN International başta olmak üzere bazı çevrelerin Türkiye ekonomisini hedef aldığına işaret eden Yavuzaslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Borsayı batıracağız” açıklamalarına da tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek? | Video 03:59
İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek? | Video 26.03.2025 | 06:48
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video 00:35
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video 26.03.2025 | 06:08
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi | Video 00:32
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi | Video 26.03.2025 | 06:07
Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler 04:11
Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler 26.03.2025 | 01:30
Başkan Erdoğan’dan Üniversiteli Gençlerle İftar Programı’nda önemli açıklamalar! 22:25
Başkan Erdoğan'dan Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda önemli açıklamalar! 25.03.2025 | 21:12
Özgür Özel’den Bakan Mehmet Şimşek’e hadsiz sözler! | Video 01:35
Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e hadsiz sözler! | Video 25.03.2025 | 16:24
’Özel’ ihanet! Dün CNN bugün BBC! Mehmet Şimşek’e yönelik küstah sözler | Video 00:44
'Özel' ihanet! Dün CNN bugün BBC! Mehmet Şimşek’e yönelik küstah sözler | Video 25.03.2025 | 16:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Akın Gürlek’e küstah sözler | Video 00:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e küstah sözler | Video 25.03.2025 | 15:48
Pamuk şeker verdi diye Mansur Yavaş’ın hedef gösterdiği polisler ve görme engelli genç, A Haber’e konuştu | Video 07:41
Pamuk şeker verdi diye Mansur Yavaş'ın hedef gösterdiği polisler ve görme engelli genç, A Haber'e konuştu | Video 25.03.2025 | 15:30
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret soruşturmasında gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 00:52
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi | Video 25.03.2025 | 14:49
Parayı alan, veren, paylaşamayan, savcılığa bildiren... CHP’nin algı operasyonlarının nedeni ne? | Video 20:43
Parayı alan, veren, paylaşamayan, savcılığa bildiren... CHP'nin algı operasyonlarının nedeni ne? | Video 25.03.2025 | 14:40
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 05:01
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 25.03.2025 | 12:38
Tenzile Erdoğan anısına... | Video 10:23
Tenzile Erdoğan anısına... | Video 25.03.2025 | 12:52
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 05:01
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 25.03.2025 | 12:38
İslam düşmanı İlker Canikligil’den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video 02:35
İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video 25.03.2025 | 12:29
Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor | Video 28:54
Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor | Video 25.03.2025 | 10:50
Maskeli saldırganların arkasında kim var? | Video 03:21
Maskeli saldırganların arkasında kim var? | Video 25.03.2025 | 10:44
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video 12:48
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video 25.03.2025 | 09:00
İBB protestocuları Şehzadebaşı Camii’nde içki içti, avluya çöplerini attı | Video 02:09
İBB protestocuları Şehzadebaşı Camii’nde içki içti, avluya çöplerini attı | Video 24.03.2025 | 13:08
Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii’nde inceleme yaptı | Video 01:26
Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yaptı | Video 24.03.2025 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY