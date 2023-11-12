Video Haber İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video
İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video

İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video

12.11.2023 | 12:54

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan, Batı Sektörü sorumlusu üst düzey bir unsur olarak faaliyet gösteren Ahmed Jasim Abdullah Abdullah, patlayıcı düzenlekler ile birlikte yakalandı. DEAŞ’lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye’de ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli’de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ'a yönelik çok kritik bir operasyona imza attı. Örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı ve Batı Sektörü sorumlusu üst düzey bir unsur olarak faaliyet gösteren Ahmed Jasim Abdullah Abdullah'ın (43) metropollerde sansasyonel eylem için Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Hücre sorumlusunun izini takip eden güvenlik ve istihbarat birimleri, yine DEAŞ'ın Suriye'de ve Irak'taki bombalı saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yapan Irak asıllı teröristin, Sultanbeyli'de iki ayrı hücre evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu adreslere MİT ve polis tarafından operasyon düzenlendi. Baskınlarda, uzun yıllar DEAŞ saflarında yer alan ve örgüt üyelerine patlayıcı yapımına ilişkin eğitim veren Irak'ın Diyala nüfusuna kayıtlı Ahmed Jasim Abdullah Abdullah yalanarak gözaltına alındı. Teröristin saklandığı Sultanbeyli'deki iki ayrı hücre evinde yapılan aramalar ise içerisinde Sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği ile birlikte canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya çekilen Iraklı teröristin Türkiye'deki bağlantıları ve patlayıcıları nasıl temin ettiği çok yönlü olarak araştırılıyor.

43 yaşındaki Iraklı asıllı terörist Ahmed Jasim Abdullah Abdullah, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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