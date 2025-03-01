Video Haber İstanbul'da "Narkokapan-15" operasyonu: 365 kilogram kokain ele geçirildi | Video
İstanbul'da

İstanbul'da "Narkokapan-15" operasyonu: 365 kilogram kokain ele geçirildi | Video

01.03.2025 | 09:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organize suç örgütü üyesi şahıslara yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonununda; 365 kilogram kokain ele geçirildiğini belirterek zehir taciri 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organize suç örgütü üyesi şahıslara yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda; 365 kilogram kokain ele geçirildiğini kaydederek zehir taciri 12 şüpheli yakalandığını belirtti.

"Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adrese yönelik operasyonlar düzenlendi ve 365 kilogram kokain yakalandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul polislerini tebrik etti.
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