İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Örgüte para aktaran 7 kişi yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:28 İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme ve Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçunu işleyen bazı kişiler tespit edildi. Söz konusu şüphelilerin adresleri ve kimlik bilgilerini tek tek belirleyen polis, bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, örgütle mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.