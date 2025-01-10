İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Örgüte para aktaran 7 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
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