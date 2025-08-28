Video Haber İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video
28.08.2025 | 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Zeytinburnu ve Sarıyer'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

SON 3 GÜNDE 2 MİLYON 250 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Bakan Yerlikaya son 3 günde İstanbul ve Konya'da yaklaşık 2 milyon 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

