İşte Narin kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen o halılar
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında, Narin Güran kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halılar ilk kez ekranlara getirildi. İşte son dakika haberinin detayları...
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