Video Haber İşte yüzen havalimanı Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri
İşte yüzen havalimanı Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri

İşte yüzen havalimanı Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri

31.10.2024 | 10:42

Yüzen havalimanını andıran dev Milli Uçak Gemisi tasarım aşaması hız kesmeden devam ediyor. 72 metre genişliğe ve 285 metre tam boya sahip olması planlanan gemi yakıt ikmalsiz İstanbul’dan New York’a kadar gidip gelebilecek. Projede BAYKAR ve TUSAŞ’la birlikte çalışılıyor. 50 adet insanlı ve insansız hava aracının iniş ve kalkış yapabilecek gemi hakkında bilgi veren Dizayn Proje Ofisi müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, “Gemi tasarımında kritik unsur olan uçuş güvertesi tamamlandı. Gemide yerli sistemlerin kullanılmasını hedefliyor ve Milli Uçak Gemimizde yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı bekliyoruz. Yakıt tüketimini azaltmaya yönelik yeni tip yumru baş tasarımı geliştirdik. Milli Uçak Gemisine özel sessiz pervane tasarladık” dedi.

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