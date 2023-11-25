İzmir merkezli 10 ilde 'SİBERGÖZ-7' operasyonu: 52 şüpheli yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-7" operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.
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