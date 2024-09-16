İzmir'de minibüs şoförünü silahla öldürmüştü! Katil zanlısından "pes" dedirten ifade
İzmir'in Bayraklı ilçesinde minibüs şoförünü silahla vurarak öldüren katil zanlısı, güvenlik kameraları incelemeleri sonucu polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, katil zanlısının emniyetteki ifadesine de ulaşıldı.
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