İzmit Körfezi'nde kırlangıç yakalandı
İzmit Körfezi'nde uzun yıllardır yapılan temizlik çalışmaları ve son dönemde hayata geçirilen dip çamuru temizliği sayesinde, Körfez'in hem yüzeyinde hem de dibinde canlı popülasyonu arttı. Artık Körfez'de birçok av meraklısı, mavi sulara attığı oltayla mercan balığı, kırlangıç, karagöz, istavrit, mezgit ve lüfer gibi çeşitli balık türlerini yakalayabiliyor.
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