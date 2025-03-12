İZSU'ya 3,3 milyon liralık ceza! Arıtılmamış atık suyu Körfez'e deşarj ettiler | Video

İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı bildirildi.