Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret etti | Video
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti. Ziyarete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ederken, tarihi cami çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı.
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