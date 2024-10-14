Kask cezasından kurtulmak için sahte plaka taktı: Cezası katlandı

Marmaris’te İlçe Emniyet Müdürlüğünce 13 Ekim’de yapılan trafik denetimleri esnasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve kask kullanmadığı tespit edilen motosiklet sürücüsü M.A.’nın sahte plaka kullandığı tespit edildi. Sürücü M.A.’ya toplamda 58 bin 24 TL para cezası kesildi. Polis, Marmaris genelinde sahte plaka bulunduran ve satanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlattı.