Katliam uçakları Gazze'yi bombalıyor! Savaşın sıcak anlarını A Haber görüntüledi
Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu, Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden bu yana bölgede haber takibini südüren A Haber ekibi, Gazze'deki hava saldırılarını görüntüledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail savaş uçaklarının pek çok noktada bombardıman başlattığını aktardı. İşte bölgedeki son duruma ilişkin detaylar...
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