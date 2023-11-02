Katliam uçakları Gazze'yi bombalıyor! Savaşın sıcak anlarını A Haber görüntüledi

Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu, Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden bu yana bölgede haber takibini südüren A Haber ekibi, Gazze'deki hava saldırılarını görüntüledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail savaş uçaklarının pek çok noktada bombardıman başlattığını aktardı. İşte bölgedeki son duruma ilişkin detaylar...