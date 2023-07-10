Kerem Alkin | Küresel enflasyon açısından kritik günler
Kerem Alkin'in 10.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Son Dakika: Başkan Erdoğan NATO zirvesi için Vilnius'ta! | Video 10.07.2023 | 16:52
03:46
Melih Altınok | Erdoğan'dan başka kim? 10.07.2023 | 16:44
02:48
Haşmet Babaoğlu | Güncelleme mi geldi? 10.07.2023 | 16:41
04:48
Kerem Alkin | Küresel enflasyon açısından kritik günler 10.07.2023 | 16:39
04:29
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın Ukrayna çıkışı ne anlama geliyor? 10.07.2023 | 16:32
03:52
01:27
05:59
01:40
10:06
Bakan Yerlikaya uyardı: Alarm devam ediyor | Video 10.07.2023 | 01:56
03:03
02:57
Başkan Erdoğan'dan İsveç’teki alçak saldırıya sert tepki | Video 09.07.2023 | 09:49
02:24
Tokat'ta sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı | Video 09.07.2023 | 01:04
04:23
Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 09.07.2023 | 00:51
01:10
01:46
İspir’de sağanak yağış sonrası işyerlerini su bastı | Video 09.07.2023 | 00:37
00:44
Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı | Video 09.07.2023 | 00:36
02:35
01:31
03:52
Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video 08.07.2023 | 18:35