Kılıçdaroğlu "gaf krizine" girdi! Partililer "10 Ekim" dedikçe, o "10 Aralık" dedi | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı yeni gafla sosyal medyada gündem oldu. Konuşmasında 10 Ekim'de meydana gelen Ankara Tren Garı önünde patlama için 3 kez arka arkaya "10 Aralık" dedi. Partililerin uyarmasına rağmen 30 saniye boyunca aynı gafı tekrarlayıp durdu