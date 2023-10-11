Video Haber Kılıçdaroğlu "gaf krizine" girdi! Partililer "10 Ekim" dedikçe, o "10 Aralık" dedi | Video
Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu "gaf krizine" girdi! Partililer "10 Ekim" dedikçe, o "10 Aralık" dedi | Video

11.10.2023 | 09:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı yeni gafla sosyal medyada gündem oldu. Konuşmasında 10 Ekim'de meydana gelen Ankara Tren Garı önünde patlama için 3 kez arka arkaya "10 Aralık" dedi. Partililerin uyarmasına rağmen 30 saniye boyunca aynı gafı tekrarlayıp durdu

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