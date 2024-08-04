Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Kenan İmirzalıoğlu bile kalakaldı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sude Böler isimli yarışmacı, heyecandan öyle bir şey yaptı ki ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu bile kalakaldı. İşte Milyoner'de şaşkınlık veren o anlar...