Video Haber Kırmızı kategoride aranıyordu... MİT, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi | Video
Kırmızı kategoride aranıyordu... MİT, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi | Video

Kırmızı kategoride aranıyordu... MİT, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi | Video

14.11.2023 | 10:08

MİT, PKK/KCK’nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod Remzi Avcı’yı, Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Çiya Amed kod Remzi Avcı, Diyarbakır’daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerimize yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularındandı.

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