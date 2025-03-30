Video Haber KKTC'de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen sendika başkanı tehditler savurdu | Video
KKTC'de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen sendika başkanı tehditler savurdu | Video

KKTC'de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen sendika başkanı tehditler savurdu | Video

30.03.2025 | 16:32

Kıbrıs’ta başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu.

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