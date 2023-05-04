Video Haber Kocaeli'yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi: "Anlatılmaz yaşanır" | Video
Kocaeli'yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi:

Kocaeli'yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi: "Anlatılmaz yaşanır" | Video

04.05.2023 | 15:13

Yeni makam aracı TOGG ile programa gelen ve basın mensuplarını da TOGG ile gezdiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç. Bambaşka bir sürüş keyfi veriyor" dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü üzerinden TOGG alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alınan TOGG'u yeni makam aracı olarak kullanacak. Başiskele'de katıldığı bir programa da TOGG ile gelen Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç" dedi. Büyükakın, açıklamasının ardından basın mensuplarını da TOGG ile gezdirdi.

"OTOMOBİLDEN ÇOK DAHA FAZLASI"
TOGG'un Türkiye Yüzyılı için önemine değinen Başkan Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç. Bambaşka bir sürüş keyfi veriyor. Çok kısa bir turda dahi farkı görüyorsunuz. Otomobilden çok daha fazlası. İçine girdiğinde tamamen yazılımlarla güçlendirilmiş bir araç görüyorsunuz. Elektrikli ve güçlü motoru sayesinde başka bir konfor sağlıyor. Beraberinde birçok sektörü de ivmelendirecek bir yatırım. Ekonomik olarak başka bir segmente çıkacak. Türk insanın önündeki engeller kaldırılınca neler yazılacağını görüyoruz. İmkan sağlandığında en güçlülerle rekabet gücüne sahip. Yeni Türkiye Tüzyılının sadece hayalden ibaret değil gerçek olduğunu TOGG gösteriyor. Gök vatan ve mavi vatan için tapılan hamleler Türkiye'nin başka noktaya gideceğini gösteren hamleler. Çok başarılı bir çalışma. Yıllardır araç kullanıyorum aynı segmentteki araçlarla kıyaslandığında oldukça hesaplı ve kullanışlı. Kısa sürede Türkiye ve dünyada ciddi pazar payı olacak. TOGG dünya pazarının yıldızı olacak" diye konuştu.

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