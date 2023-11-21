Kongo'da stadyumda askeri personel seçmeleri sırasında izdiham: 37 ölü
Kongo Cumhuriyeti’nde bir stadyumda askeri personel seçmeleri sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Kongo'da stadyumda askeri personel seçmeleri sırasında izdiham: 37 ölü 21.11.2023 | 18:15
06:08
Gazze'den tahliye edilen 107 kişi daha İstanbul’a getirildi 21.11.2023 | 17:57
19:32
00:28
04:51
02:20
Başkan Erdoğan Cezayir'de | Video 21.11.2023 | 14:58
03:33
Kerem Alkin | Küresel iklim krizinin ‘tehdit’ kapasitesi büyüyor 20.11.2023 | 10:45
02:48
Haşmet Babaoğlu | Gerçeğin Şafağı 20.11.2023 | 10:43
01:51
Arnavutluk’ta muhalif milletvekilleri parlamentoda yangın çıkardı 21.11.2023 | 00:30
02:52
Van'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi 21.11.2023 | 00:30
02:16
00:23
HDP'li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir! 20.11.2023 | 23:04
00:33
09:23
AFAD Başkanı Oktay Memiş açıklamalarda bulundu 20.11.2023 | 20:12
22:07
37:44
01:57
05:47
Türkiye-Bulgaristan sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu 20.11.2023 | 18:02
01:34
Virajda kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı 20.11.2023 | 17:52
00:47
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den gelen hastalarla tek tek ilgilendi | Video 20.11.2023 | 16:03