Video Haber Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı! 1 ölü
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı! 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı! 1 ölü

10.11.2024 | 19:59

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

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