Video Haber Kütahya’da FETÖ/PDY suçlusu şahıs sahte kimlikle tren garında yakalandı
Kütahya’da FETÖ/PDY suçlusu şahıs sahte kimlikle tren garında yakalandı

Kütahya’da FETÖ/PDY suçlusu şahıs sahte kimlikle tren garında yakalandı

06.09.2024 | 16:21

Kütahya Emniyet TEM ekiplerince yapılan operasyonunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olmak suçlarından 672 Sayılı KHK ile Kamu Görevinden çıkarılan C.D. isimli öğretmen sahte kimlikle yakalandı.

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