Kütahya’da FETÖ/PDY suçlusu şahıs sahte kimlikle tren garında yakalandı

Kütahya Emniyet TEM ekiplerince yapılan operasyonunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olmak suçlarından 672 Sayılı KHK ile Kamu Görevinden çıkarılan C.D. isimli öğretmen sahte kimlikle yakalandı.