Lübnan polisi, ABD Büyükelçiliği önündeki protestoya müdahale etti
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ABD Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek protestosu yapan göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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