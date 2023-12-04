Madrigal'in bateristi Sanlı Akgül'den "Zulme sessiz kalmayın" çağrısı

49. Altın Kelebek Ödül Töreninde en iyi müzik grubu seçilen Madrigal'in bateristi Sanlı Akgül, ödül konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken Akgül, "Hayallerine ulaşmayı bırakın,yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var, lütfen buna da duyarlı olalım" dedi.