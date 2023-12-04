Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün'den "Zulme sessiz kalmayın" çağrısı
49. Altın Kelebek Ödül Töreninde en iyi müzik grubu seçilen Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün, ödül konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken Akgün, "Hayallerine ulaşmayı bırakın,yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var, lütfen buna da duyarlı olalım" dedi.
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