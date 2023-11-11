Mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çeki verileceğini duyanlar akşamdan sıraya girdi

Kadıköy'de bir mağaza açılışa özel 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde sıraya girdi.