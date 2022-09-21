Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor | Video

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler sevk edildi. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı açıklandı. Yangınla ilgili 85 yaşındaki arıcı M.Y. gözaltına alındı. Yangın henüz kontrol altına alamadı, akşam saatlerinde kara ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "714 personel, uçak ve helikopter ile müdahale sürüyor. Yangın kontrol altına alınmak üzere" açıklamasında bulundu.